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جثمان الحاخام كوغان إلى إسرائيل.. والإمارات تكشف هوية المتهمين

Lebanon 24
25-11-2024 | 14:42
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وصل جثمان الحاخام اليهودي تسيفي كوغان إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، بعد ساعات من الإعلان عن توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم في قضية مقتله في الإمارات.

من جهتها، قالت متحدثة باسم هيئة مطارات إسرائيل إن طائرة تحمل جثمانه هبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب. 

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، من المقرر أن تقام جنازة كوغان في الساعة 11 من مساء الاثنين في القدس.

وكشفت السلطات الإماراتية، هوية مرتكبي الجريمة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة، وهم ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الأوزبكية: أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاما، وعزيز بيك كاملوفيتش (33) عاما.


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وكان موقع واي نت الإخباري ذكر ، أنه تم العثور على سيارة كوغان في العين، من دون أن يكون بداخلها، ولم تظهر أي علامات على فوضى حدثت في السيارة.

وذكر التقرير أن المسؤولين يشتبهون في أن عددًا من المواطنين الأوزبكيين الذين جندتهم إيران اعتدوا على الحاخام، ثم فروا لاحقًا إلى تركيا.

وذكر تقرير للقناة الـ12 الإسرائليية أن المشتبه بهم الثلاثة لم يتم القبض عليهم في الإمارات، مشيرا إلى أن توقيفهم مر عبر دول عدة. (الحرة) 


 
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