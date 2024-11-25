جثمان الحاخام كوغان إلى إسرائيل.. والإمارات تكشف هوية المتهمين

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وزارة الداخلية: السلطات الأمنية المختصة تكشف عن هوية مرتكبي جريمة قتل المواطن المولدوفي والبدء في الإجراءات القانونية.



أعلنت وزارة الداخلية عن قيام السلطات الأمنية المختصة بالبدء في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من… pic.twitter.com/kDxiKZBnlR — وزارة الداخلية (@moiuae) November 25, 2024 Advertisement

من جهتها، قالت متحدثة باسم هيئة مطارات إسرائيل إن طائرة تحمل جثمانه هبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب.ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، من المقرر أن تقام جنازة كوغان في الساعة 11 من مساء الاثنين في القدس.وكشفت السلطات الإماراتية، هوية مرتكبي الجريمة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة، وهم ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الأوزبكية: أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاما، وعزيز بيك كاملوفيتش (33) عاما.وكان موقع واي نت الإخباري ذكر ، أنه تم العثور على سيارة كوغان في العين، من دون أن يكون بداخلها، ولم تظهر أي علامات على فوضى حدثت في السيارة.وذكر التقرير أن المسؤولين يشتبهون في أن عددًا من المواطنين الأوزبكيين الذين جندتهم إيران اعتدوا على الحاخام، ثم فروا لاحقًا إلى تركيا.وذكر تقرير للقناة الـ12 الإسرائليية أن المشتبه بهم الثلاثة لم يتم القبض عليهم في الإمارات، مشيرا إلى أن توقيفهم مر عبر دول عدة. (الحرة)