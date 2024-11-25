رسمياً.. البيت الأبيض يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمس"

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وأشار كيربي في كلامه للصحفيين إلى أنّه "في الوقت الحالي لديهم القدرة على استخدام "أتاكمس" للدفاع عن النفس، في حالة الحاجة الملحة"، متابعاً أنّه "كما تعلمون، من الواضح أن هذا ما يحدث في كورسك وما حولها". (روسيا اليوم)