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عربي-دولي

رسمياً.. البيت الأبيض يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمس"

Lebanon 24
25-11-2024 | 15:15
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أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الإثنين، أنّه "لأول مرة رسميا أن واشنطن سمحت لقوات كييف باستخدام صواريخ "أتاكمس" في مقاطعة كورسك ومحيطها".

وأشار كيربي في كلامه للصحفيين إلى أنّه "في الوقت الحالي لديهم القدرة على استخدام "أتاكمس" للدفاع عن النفس، في حالة الحاجة الملحة"، متابعاً أنّه "كما تعلمون، من الواضح أن هذا ما يحدث في كورسك وما حولها". (روسيا اليوم) 
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