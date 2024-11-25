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عربي-دولي

بشأن قضيتي ترامب... ماذا طلب المحقق الخاص؟

Lebanon 24
25-11-2024 | 15:22
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نشرت وثائق قضائية، اليوم الإثنين، أنّ المحقق الخاص جاك سميث، طلب بإٍسقاط قضيتي التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، وإساءة استخدام وثائق سرية، المتهم فيهما الرئيس المنتخب، دونالد ترامب.

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وأعلن المدعي الذي كلف النظر بالقضيتين في مذكرة رفعها إلى القاضية التي تتولى قضية محاولة قلب نتائج الانتخابات، تانيا تشوتكان، في واشنطن العاصمة، إنه يجب رفض الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل التي تنص على عدم مقاضاة رئيس في منصبه. 

وكتب سميث في ملف من 6 صفحات، قدمه إلى القاضية: "إن موقف وزارة العدل أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه"، مطالباً "محكمة الاستئناف في أتلانتا التي تنظر القضية إسقاطها".

ووصف المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، هذه الخطوة بأنها "انتصار كبير لسيادة القانون"، مضيفاً أنّه "يريد الشعب الأميركي والرئيس ترامب إنهاء فوريا للتسليح السياسي لنظام العدالة لدينا، ونحن نتطلع إلى توحيد بلدنا". (الحرة) 
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