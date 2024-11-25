بايدن يعتزم حضور حفل تنصيب ترامب

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيحضر حفل تنصيب دونالد ترامب، على الرغم من أنّ الملياردير الجمهوري تغيّب قبل 4 سنوات عن مراسم أداء الرئيس الديمقراطي القسم الرئاسي.

وقال آندرو بيتس مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين إن "الرئيس وعد بأنه سيحضر حفل التنصيب أياً كان الفائز في الانتخابات مع السيدة الأولى سيفيان بهذا الوعد وسيحضران حفل التنصيب".

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