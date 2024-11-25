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إقتصاد

"حرب الجمارك".. ترامب يتعهد بفرض رسوم جديدة على 3 دول

Lebanon 24
25-11-2024 | 23:29
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قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يوم الإثنين إنه سيفرض رسوما جمركية مرتفعة على جميع السلع القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية على السلع القادمة من الصين بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.
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وأكد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" التي شارك في تأسيسها، أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن رفع الرسوم الجمركية بأول يوم له في منصبه.
وأضاف ترامب: "في 20 كانون الثاني، كأحد أول أوامري التنفيذية العديدة، سأوقع جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وعلى الحدود المفتوحة السخيفة"، مشيرا إلى أن الرسوم ستظل سارية "حتى يتوقف تدفق المخدرات، وخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكلون غزوا لبلادنا".
كما قال الرئيس المنتخب إنه "سيتم فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على جميع منتجات الصين القادمة إلى الولايات المتحدة"، حتى يتوقف تدفق المخدرات "التي تدخل بلادنا، في الغالب عبر المكسيك".


وخلال فترته الأولى كرئيس، فرض ترامب رسوما جمركية مرتفعة على العديد من السلع الصينية.
وفي حملته الانتخابية لعام 2024، هدد بفرض مزيد من الرسوم على المنتجات الصينية، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على التجارة العالمية.
وكانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت الخميس الماضي، سلسلة تدابير لتعزيز التجارة الخارجية، وتعهدت بزيادة الدعم المالي للشركات، وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.
وقالت الوزارة في بيان نشر على الإنترنت إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم خيارات أكثر لإدارة مخاطر العملة وتعزيز تنسيق السياسات الكلية لإبقاء اليوان "مستقرا".
وذكر البيان أن العملاق الآسيوي سيوسع أيضا صادراته من المنتجات الزراعية ويدعم واردات المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.
وأضاف "سنوجه ونساعد الشركات لمواجهة القيود التجارية غير المعقولة من دول أخرى وتهيئة بيئة خارجية جيدة للصادرات". (سكاي نيوز)

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