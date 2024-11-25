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عربي-دولي

بعد حادث مقتل مؤرخ في جنوب لبنان.. ضابط إسرائيلي يستقيل

Lebanon 24
25-11-2024 | 23:37
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قام ضابط إسرائيلي رفيع المستوى بتقديم استقالته بعد مقتل شخصين، من بينهم رجل إسرائيلي في السبعين من عمره، في كمين لحزب الله الأسبوع الماضي في جنوب لبنان.

وأطلق الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الحادث الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، حيث قُتل زيف إيرليتش "70 عاما"، بالإضافة إلى جندي يبلغ من العمر 20 عاما.
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ويجري التحقيق لمعرفة من سمح لإيرليتش بدخول منطقة القتال مع القوات الإسرائيلية، ولماذا تم السماح له بذلك.

وفي رسالة حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، قال الكولونيل يوآف ياروم، رئيس أركان فرقة المشاة "جولاني"، إنه سيستقيل.

وأضاف ياروم، الذي أصيب في الحادث: "في ضوء القيم التي تربيت عليها، أعتقد أنه يجب عليّ تحمل مسؤولية القائد عن الحادث".

ولم يكن إيرليتش في الخدمة الفعلية عندما تم إطلاق النار عليه، لكنه كان يرتدي زيا عسكريا ويحمل سلاحا، حسبما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.

ووفق الجيش فإن إيرليتش كان جنديا احتياطيا برتبة "ميجور"، ووصفه بأنه "جندي قتيل" عندما أعلن عن وفاته.

جدير بالذكر أن إيرليتش مستوطن معروف في الضفة الغربية وباحث في التاريخ اليهودي.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم السماح له بدخول لبنان لاستكشاف موقع أثري. (سكاي نيوز)


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