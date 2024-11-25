Advertisement

عربي-دولي

البنتاغون: ترامب لم يوقع على بروتوكولات متعلقة بانتقال السلطة

Lebanon 24
25-11-2024 | 23:54
A-
A+
Doc-P-1283854-638682023971317502.jpg
Doc-P-1283854-638682023971317502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يبدأ فريقا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب بعد عملية الانتقال الرسمية بينهما، والتي غالبا ما تستغرق شهورا.   

ولم يوقع ترامب، الذي سيؤدي اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني، بعدُ على مجموعة من مستندات الانتقال مع بايدن، ما منع المسؤولين الأميركيين العاملين في حوالي 15 إدارة، بما في ذلك وزارة الخزانة، ووزارة الخارجية، ووزارة الطاقة، وغيرها، من تقديم الإحاطات لفريقه القادم.
Advertisement

وقد تعني هذه الوضعية غير المعتادة وجود بعض العوائق في بعض العمليات الحكومية.

وتشير مراسلة قناة "الحرة" في وزارة الدفاع الأميركية، إلى أن فريق ترامب الانتقالي لم يوقع على مذكرة التفاهم الخاصة بعملية انتقال السلطة في البنتاغون.

ماذا يعني ذلك؟
توضح المراسلة إن ذلك يعني أن فريق ترامب الانتقالي لن يستطيع الدخول إلى مبنى البنتاغون، ولا يمكنه الاطلاع على سير العمليات فيه. كما يعني أنه لا يمكنهم الحصول على معلومات أو الدخول إلى مراكز اتخاذ القرار، ولا يمكنهم الاطلاع على آليات عمل وزارة الدفاع، أو التواصل مع الوكالات الأخرى، بما في ذلك البيت الأبيض ووكالات الاستخبارات، وكل ما يتعلق بعمل البنتاغون بشكل يومي.

من جانبها تقول وكالة رويترز إنه "حتى الآن"، لم يوقع ترامب على اتفاقين ضروريين لبدء عملية الانتقال المطلوبة بموجب قانون الانتقال الرئاسي، وهما مذكرة تفاهم مع إدارة الخدمات العامة (GSA) وأخرى مع البيت الأبيض.

واتفاقية إدارة الخدمات العامة ستوفر لفريق الانتقال مساحات مكتبية، خدمات تكنولوجيا المعلومات والمرافق، في حين أن اتفاقية البيت الأبيض تسمح لفريق الانتقال بالوصول إلى موظفي ووثائق الوكالات الفيدرالية.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، الاثنين، إن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيحضران تنصيب ترامب في يناير المقبل.

وقال  بيتس في حديث للصحفيين "وعد الرئيس بحضور تنصيب من سيفوز بالانتخابات. وسيفي هو والسيدة الأولى بهذا الوعد وسيحضران التنصيب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:50 | 2024-11-26
00:31 | 2024-11-26
00:23 | 2024-11-26
00:12 | 2024-11-26
00:07 | 2024-11-26
23:52 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24