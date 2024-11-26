بالفيديو: روبوت بري روسي ينجح في تدمير موقع أوكراني







وقد نشرت قناة تليغرام "سودوبلاتوف" الروسية مقطع فيديو أظهر الاستخدام الناجح لمثل هذا الروبوت على الجبهة، حيث اقتربت مركبة صغيرة بحذر من مركز استناد للعدو، ثم توقفت لتمكّن مشغلها من فحص الموقع واختيار الهدف. ويبدو أن الموقع المستهدف كان عبارة عن مستودع للذخائر التي أسفر انفجارها عن تكبد خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني.

Advertisement

لا تزال وحدات الجيش الروسي تستخدم منصات "كروت" (الخلد) الروبوتية البرية المدولبة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وقد نشرت قناة تليغرام "سودوبلاتوف" الروسية مقطع فيديو أظهر الاستخدام الناجح لمثل هذا الروبوت على الجبهة، حيث اقتربت مركبة صغيرة بحذر من مركز استناد للعدو، ثم توقفت لتمكّن مشغلها من فحص الموقع واختيار الهدف. ويبدو أن الموقع المستهدف كان عبارة عن مستودع للذخائر التي أسفر انفجارها عن تكبد خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

ويشار إلى أن مسيّرات برية كهذه لها حجم محدود، لكنها تمتلك، كما أظهر الفيديو، قابلية عالية للحركة وقدرة فائقة على المناورة. ويمكنها أيضا أن تحمل 6 ألغام مضادة للدبابات من طراز ТМ-62 بوزن إجمالي يبلغ 60 كيلوغراما. (روسيا اليوم)