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بعد تهديدات ترامب.. مدعي عام مانهاتن يستقيل

Lebanon 24
26-11-2024 | 01:32
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أعلن المدّعي العام الفيدرالي لمنطقة مانهاتن في نيويورك داميان وليامز، الإثنين، أنّه سيستقيل من منصبه في 13 كانون الاول المقبل، أي قبل 5 أسابيع من موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي كان قد توعّد بإقالته.
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وكتب وليامز الذي دخل التاريخ عندما أصبح أول أميركي من أصل إفريقي يتبوأ منصب المدعي العام الفيدرالي لمانهاتن: "اليوم هو يوم حلو ومرّ بالنسبة لي، إذ أعلن فيه استقالتي من منصب المدّعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك".


وأضاف: "إنه يوم مرير لأنني سأترك وظيفة أحلامي لكنني متأكّد من أنني سأغادر في الوقت الذي تؤدي فيه هذه النيابة العامة عملها بطريقة رائعة، بنزاهة واستقلالية".


والقاضي وليامز (44 عاما) والذي عيّنه الرئيس جو بايدن في هذا المنصب، قال إنّ استقالته ستدخل حيز التنفيذ في 13 كانون الاول.


وبصفته المدعي العام الفيدرالي لنيويورك، يشرف وليامز على العديد من القضايا الحساسة في الولايات المتّحدة، من قضية مغني الراب بي ديدي إلى رئيس بلدية المدينة إريك آدامز.
وترامب متّهم بتعيين أشخاص مقربين منه في وزارة العدل لخدمة مصالحه.
وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بإقالة المدعي الخاص جاك سميث الذي قاد التحقيق بقضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها.
 
وبعد فوزه بالانتخابات، عيّن ترامب العديد من محامي الدفاع عنه في مناصب رئيسية في وزارة العدل. (سكاي نيوز)
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