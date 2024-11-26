وزير الدفاع البريطاني: النزاع في أوكرانيا دخل مرحلة حرجة







وقال: "الآن بعد أن دخل النزاع في أوكرانيا مرحلة حاسمة، حان الوقت لأوروبا لتعزيز أمنها ودفاعها المشترك. نحن نعمل معا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي".

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وصرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" روب باور أمس بأن التأخير في الإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا جعل هذه الأسلحة عديمة الفائدة، إقرارا منه بسوء وضع قوات كييف ميدانيا. أقر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بعد مباحثات مع نظرائه في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا بتدهور قوات كييف، مشيرا إلى أن نزاع أوكرانيا دخل مرحلة حرجة.وقال: "الآن بعد أن دخل النزاع في أوكرانيا مرحلة حاسمة، حان الوقت لأوروبا لتعزيز أمنها ودفاعها المشترك. نحن نعمل معا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي".وصرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" روب باور أمس بأن التأخير في الإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا جعل هذه الأسلحة عديمة الفائدة، إقرارا منه بسوء وضع قوات كييف ميدانيا.

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته قد دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لزيادة المساعدات لكييف بشكل مشترك من أجل "تغيير مسار النزاع".



ولفتت تقارير غربية إلى مخاوف أوروبية من مساعي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإبرام اتفاق مع روسيا يهدد ضمانات "الناتو" الأمنية في أوروبا وخاصة بريطانيا التي يشكل الحلف حجر أساس في أمنها. (روسيا اليوم)