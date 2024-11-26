بعد غرق قارب سياحي قبالة مرسى علم.. هذا ما اعلنه الجيش المصري

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أعلنت القوات المسلحة المصرية، الإثنين، أنها تكثف جهودها لمواصلة عمليات البحث عن المفقودين في حادث غرق قارب سياحي بالبحر الأحمر قرب ساحل مدينة مرسى علم.وأصدر الجيش المصري بيانا، أكد فيه أن القوات البحرية دفعت بعدد من "القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقي بلاغ استغاثة يفيد بتعرض المركب السياحي (سي ستوري) للغرق، أثناء تنفيذ أعمال الغطس جنوب مدينة مرسى علم بنحو (35) كم، للمشاركة في أعمال البحث عن المفقودين والناجين، وذلك في ظل سوء الأحوال الجوية واتساع نطاق الحادث".وأشار البيان إلى أنه "تم إنقاذ 28 شخصا بالتعاون مع سفينة سياحية تصادف وجودها بمنطقة الحادث، وتم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للناجين، ونقل الحالات التي تستدعي رعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث".ووقع الحادث على بعد 46 ميل بحري من شاطئ مرسى علم، حسب ما أفاد مراسل "الحرة"، علما بأن القارب يمتلكه مصري الجنسية، وطوله 34 مترا وعرضه 9.5 متر.وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب، هو 44 راكبا، هم 13 مصريا و31 من جنسيات أميركية وألمانية وبريطانية وبولندية وبلجيكية وسويسرية وفنلندية وصينية وسلوفاكية وإسبانية وأيرلندية.