Advertisement

عربي-دولي

منخفض جوي "يغرق" خيام آلاف النازحين.. والغارات الاسرائيلية مستمرة على غزة

Lebanon 24
26-11-2024 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1283913-638682092782873839.jpeg
Doc-P-1283913-638682092782873839.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بين الغارات الإسرائيلية ومنخفض جوي يضرب غزة مع اقتراب فصل الشتاء، تزداد معاناة سكان القطاع المحاصر، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء، بمقتل 11 شخصًا إثر ضربات إسرائيلية الليلة الماضية، فيما "غرقت" خيام آلاف النازحين بسبب الأمطار.
Advertisement

وأشارت الوكالة إلى "مقتل 6 أشخاص، من بينهم نساء وأطفال، إثر فصف إسرائيلي لمنزل في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة".

كما قتل اثنان وأصيب آخرون في قصف مدفعي شرق حي الزيتون بالمدينة نفسها، بجانب مقتل 3 أشخاص إثر قصف جوي إسرائيلي لمخيم الشاطئ بغزة، وفق الوكالة.

وفي وسط القطاع، أضافت "وفا" أن شخصا قتل إثر قصف بمسيّرة إسرائيلية شمال مخيم البريج، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف "لم تتمكن من انتشاله لخطورة المكان بسبب القصف والاستهداف المتواصل".

ولم تصدر بيانات عن الجيش الإسرائيلي بشأن هذه الضربات حتى الآن.

وتأتي تلك التطورات في ظل منخفض جوي على القطاع، حيث تسببت أمطار غزيرة وأمواج البحر العالية بغرق خيام نازحين وتدميرها، وفقا لما أفادت به مراسلة "الحرة"، الإثنين.
وحسب تصريحات صحفية لمتحدث الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، فقد وصل عدد الخيام المتضررة من الأمطار إلى "حوالي 10 آلاف".

وطالب العديد من النازحين بضرورة "التدخل لإسعافهم بخيام جديدة تتحمل صعوبة الطقس ومطر الشتاء المقبل، خاصة أن معظم الخيام مهترئة وضعيفة".

وأجرت مراسلة "الحرة" مقابلات، الأحد، مع عدة نازحين بعد غرق خيامهم وانهيارها إثر دخول مياه البحر إليها، إثر المنخفض الجوي الحالي بقطاع غزة.

وتحدث غزيون عن الصعوبات التي يواجهونها بسبب الأمطار الغزيرة ومياه أمواج البحر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:49 | 2024-11-26
03:47 | 2024-11-26
03:30 | 2024-11-26
03:25 | 2024-11-26
02:41 | 2024-11-26
02:33 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24