Advertisement

عربي-دولي

بن غفير: سأصوت ضد وقف النار في لبنان

Lebanon 24
26-11-2024 | 02:33
A-
A+
Doc-P-1283925-638682104733957512.jpg
Doc-P-1283925-638682104733957512.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يينما يحبس اللبنانيون أنفاسهم بانتظار وقف الحرب الإسرائيلية، وسط مؤشرات إيجابية عدة صدرت خلال الساعات الماضية بقرب وقف إطلاق النار، صدحت تصريحات معارضة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
Advertisement

فقد أكد بن غفير في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أنه سيصوت ضد اتفاق وقف النار.

واعتبر الوزير المتطرف أن "الحكومة فشلت في تحقيق هدف الحرب بعودة سكان الشمال إلى منازلهم"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

"لاقيمة له"
بدوره، أعلن سموتريتش أمس خلال اجتماع لحزبه رفضه أي اتفاق مع لبنان لوقف الحرب. وقال: "لا يوجد أي اتفاق.. وإذا تم التوقيع عليه، فإنه لن تكون له قيمة أكبر من الورقة الموقع عليها".

فيما جدد دعوته إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتقليص عدد الفلسطينيين فيه إلى النصف خلال عامين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:49 | 2024-11-26
03:47 | 2024-11-26
03:30 | 2024-11-26
03:25 | 2024-11-26
02:41 | 2024-11-26
02:18 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24