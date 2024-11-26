بن غفير: سأصوت ضد وقف النار في لبنان

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يينما يحبس اللبنانيون أنفاسهم بانتظار وقف الحرب الإسرائيلية، وسط مؤشرات إيجابية عدة صدرت خلال الساعات الماضية بقرب وقف إطلاق النار، صدحت تصريحات معارضة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.فقد أكد بن غفير في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أنه سيصوت ضد اتفاق وقف النار.واعتبر الوزير المتطرف أن "الحكومة فشلت في تحقيق هدف الحرب بعودة سكان الشمال إلى منازلهم"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية."لاقيمة له"بدوره، أعلن سموتريتش أمس خلال اجتماع لحزبه رفضه أي اتفاق مع لبنان لوقف الحرب. وقال: "لا يوجد أي اتفاق.. وإذا تم التوقيع عليه، فإنه لن تكون له قيمة أكبر من الورقة الموقع عليها".فيما جدد دعوته إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتقليص عدد الفلسطينيين فيه إلى النصف خلال عامين.