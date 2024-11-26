دورن أميركية تحلّق فوق تايوان.. وهكذا علّقت بكين

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أعلن الأسطول السابع للبحرية الأميركية أن طائرة دورية تابعة له عبرت مضيق تايوان، مستخدمة "المجال الجوي الدولي".كما أضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة.وأوضح أن طائرة دورية تابعة للبحرية من طراز بي-8.إيه بوسيدون حلقت عبر المضيق."تعاملنا معها بفعالية"في المقابل، علقت بكين على مرور الدرون فوق هذا المضيق. وأكد الجيش الصيني أنه "راقب وتعامل بفعالية مع عبور الطائرة الأميركية. وقالت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني في بيان إن "التصريحات ذات الصلة التي أدلت بها واشنطن تشوه المبادئ القانونية وتربك الرأي العام وتبدد التفاهم الدولي".كما حثت الجانب الأميركي على التوقف عما وصفته بـ "التشويه والمبالغة والعمل مع بكين على حماية السلام والاستقرار الإقليميين".(العربية)