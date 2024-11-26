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عربي-دولي

وفاة صاحبة إحدى أشهر الصور في تاريخ الحرب العالمية الثانية

Lebanon 24
26-11-2024 | 04:19
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توفيت ماريا ليمانسكايا اليوم المعروفة بـ "مادونا براندبورغ"، والتي ظهرت في صورة تنظيم حركة المرور الشهيرة في تاريخ الحرب العالمية الثانية.
 
وكتب حاكم مقاطعة ساراتوف الروسية رومان بوسارغين في قناته على تليغرام:" الليلة، توفيت ماريا فيليبوفنا ليمانسكايا، المعروفة عالميا بـ (مادونا براندنبورغ) عن عمر يناهز الـ 100 عام. ماريا فيليبوفنا شخص رائع ذو مصير صعب ولكنه مشرق. أعرب عن خالص تعازي للعائلة والأصدقاء. هذه خسارة كبيرة للجميع، أنا فخور بأنني كنت أعرفها شخصيا".
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وولدت ليمانسكايا في 12 نيسان 1924 في قرية ستاريا بولتافكا في فولغوغراد، والتحقت بالجيش السوفيتي عام 1942، وشاركت في العديد من معارك الحرب العالمية الثانية مثل معركة تحرير ستالينغراد، وخدمت في فوج خياطة الملابس للجنود السوفييت ومن ثم أصبحت مراقبا حركة المرور.
 
 
وفي أيار 1945 التقط المصور يفغيني خالدي صورة لها وهي تنظم حركة المرور عند بوابة براندنبورغ، واشتهرت الصورة عالميا حتى عرفت ليمانسكايا بـ"مادونا براندنبورغ".

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عملت ليمناسكايا كممرضة، ومن ثم أمينة مكتبة في مدرسة في فولغوغراد، وعام 1994 انتقلت لتعيش مع ابنتها في قرية قرية زفوناريفكا بمقاطعة ساراتوف الروسية إلى أن وافتها المنية ليلة الـ 26 من تشرين الثاني الجاري. (روسيا اليوم)

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