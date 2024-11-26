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عربي-دولي
الصين تراقب طائرة أميركية فوق مضيق تايوان
Lebanon 24
26-11-2024
|
05:16
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أعلن الجيش الصيني أنه نشر قوات بحرية وجوية لمراقبة وتحذير طائرة دورية تابعة للبحرية الأميركية عبرت مضيق تايوان، مندداً بما وصفه بمحاولة الولايات المتحدة "تضليل" المجتمع الدولي.
وقال الأسطول السابع للبحرية الأميركية في بيان إن طائرة دورية تابعة للبحرية من طراز بي-8.إيه بوسيدون حلقت عبر المضيق مستخدمة "المجال الجوي الدولي"، مضيفاً أن الطلعة الجوية تؤكد التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة.
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وذكر في بيان "الولايات المتحدة تضمن حقوق الملاحة وحريات كافة الدول بما يتماشى مع القانون الدولي أثناء تنفيذها عمليات في مضيق تايوان".
وانتقد الجيش الصيني تحليق الطائرة ووصف الخطوة بأنها مجرد "صخب إعلامي"، مشيراً إلى أنه راقب وتعامل "بفعالية" مع عبور الطائرة الأميركية فوق مضيق تايوان.
وقالت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني في بيان: "التصريحات ذات الصلة التي أدلت بها الولايات المتحدة تشوه المبادئ القانونية وتربك الرأي العام وتبدد التفاهم الدولي".
وجاء في البيان: "نحث الجانب الأميركي على التوقف عن التشويه والمبالغة والعمل معنا على حمايية السلام والاستقرار الإقليميين".
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