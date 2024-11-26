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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة جندي أصيب في 7 تشرين الأول

Lebanon 24
26-11-2024 | 05:36
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أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل الرائد يونا بتسلئيل بريف البالغ من العمر 23 عاما، من موديعين مكابيم ريعوت، وهو مسعف قتالي في وحدة دوفدفان "تشكيل كوماندوز"، بعد إصابته بجروح خطيرة في 7 تشرين الأول 2023 .
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كما وأعلن الجيش في بيانين منفصلين إصابة مجندة بجروح خطيرة جراء إطلاق مسيرة في جبل الشيخ في هضبة الجولان، كما وأصيب جندي احتياط بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة.

وفي ذات السياق أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها أوقعوا 20 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في هجمات منفصلة بقطاع غزة الاثنين.

وأكدت "القسام" أن مقاتليها بالاشتراك مع سرايا القدس استهدفوا "موقع قيادة وسيطرة العدو في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

كما وأعلنت "كتائب القسام" أنها استهدفت بالاشتراك مع "سرايا القدس" موقع قيادة وسيطرة الجيش الإسرائيلي بمحور "نتساريم" بقذائف الهاون.

تأتي هذه التطورات غداة إعلان القسام عن إيقاع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباك شرق رفح.
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