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مصر تبحث مع واشنطن تطورات "مفاوضات لبنان"

Lebanon 24
26-11-2024 | 07:40
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بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان وسط تمسك القاهرة بتطبيق كامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
جاء ذلك خلال لقائهما على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا مساء الاثنين، وفق بيان للخارجية المصرية الثلاثاء، كشف عن استضافة القاهرة مؤتمرا وزاريا إنسانيا في 2 كانون الأول المقبل لدعم قطاع غزة.
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وتزامن بيان الخارجية المصرية مع حديث هيئة البث العبرية، الثلاثاء، عن أن إسرائيل تستعد لمناقشة مسودة اتفاق لوقف إطلاق نار محتمل مع لبنان "تمهيدا للتصديق عليه".
وأشارت الهيئة إلى أنه "وفقا لعدة تقارير، من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقفا لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يوما في غضون 36 ساعة".
وأوضحت الخارجية المصرية في بيانها أن اللقاء بين عبد العاطي وبلينكن "جاء في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين مصر والولايات المتحدة والعمل المشترك لاحتواء التصعيد بالشرق الأوسط، ومناقشة آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات الوقف الفوري لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان".
وبحث الوزيران المصري والأمريكي "آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان"، بحسب البيان.
وأكد عبد العاطي "ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة عناصره، وتمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسه الجيش اللبناني من بسط نفوذه بالجنوب اللبناني". (الأناضول)
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