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عربي-دولي

النمسا تدعو ترامب لزيارتها

Lebanon 24
26-11-2024 | 10:53
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طرحت النمسا نفسها مجددا كموقع محتمل لعقد مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر إنه وجه دعوة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية.
وأشار  نيهامر إلى باع النمسا التقليدي الطويل في تسهيل المفاوضات الدولية، على حد تعبيره.
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وأكد المستشار أن ترامب الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية لبدء ولايته الثانية يوم 20 يناير المقبل، أبدى اهتماما بلقاء شخصي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقد قام المستشار النمساوي بزيارة قصيرة لموسكو وكييف بعد أسابيع قليلة من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لاستكشاف إمكانية الحلول الدبلوماسية.
(روسيا اليوم)
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