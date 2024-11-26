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عربي-دولي

رسالة شكر من الإمارات إلى تركيا.. ما السبب؟

Lebanon 24
26-11-2024 | 13:44
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وجهت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء،رسالة شكر من مدير الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية عبر منشور على منصة إكس إلى تركيا على تعاونها في القبض على المشتبه بهم في مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان في الإمارات.
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ولم يتضح على الفور تفاصيل التعاون، لكن السلطات الإماراتية أعلنت القبض على المشتبه بهم بعد أيام من اختفاء الحاخام التي أثارت قضيته اهتماما واسعا. (الحرة) 
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