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عربي-دولي

بعد إعلان "وقف إطلاق النار".. كيف علّق لابيد على خطاب نتنياهو؟

Lebanon 24
26-11-2024 | 13:58
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علّق زعيم المعارضة الإسرائيليّة يائير لابيد، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أعلن خلالها وقف إطلاق النار، قائلاً: "هذا ليس انتصارا سياسيا فحكومة اليمين أجبرت على اتفاق مع حزب الله بعد تدمير حياة السكان في الشمال وتآكل قوة الجيش".
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تابع: "الحكومة الإسرائيلية انجرت إلى وقف إطلاق النار وفشلت في تحويل انتصارات عسكرية إلى إنجازات سياسية". (الجزيرة )
 
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