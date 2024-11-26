عن "إعادة سكان الشمال".. ماذا أعلن بن غفير؟

إعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، في "الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لا يحقق أهداف الحرب بإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان".



وأشار إلى أنّه "يجب أن يكون لدينا حزام أمني خاص بنا للانسحاب من لبنان". (الجزيرة)

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