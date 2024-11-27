الخارجية الإيرانية: نرحب بانتهاء العدوان ونؤكد دعمنا الثابت لحكومة لبنان ومقاومته

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رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، "بنبأ انتهاء العدوان الصهيوني على لبنان"، مؤكدا "دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت للحكومة والشعب والمقاومة اللبنانية"، بحسب "ارنا"وقال: "نرحب بانتهاء عدوان النظام الصهيوني على لبنان، ونؤكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت لحكومة لبنان وشعبه ومقاومته".وشدد على "ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان والتحركات الدبلوماسية الواسعة لبلادنا لتحقيق هذا الهدف خلال الـ 14 شهرا الماضية"، مشيرا إلى أن "حرب وجرائم العدوان الصهيوني، والمدعوم كامل من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية، أسفرت عن استشهاد 60 ألف شخص بريء، وجرح 120 ألف شخص، وتشريد أكثر من 3.5 مليون إنسان من أبناء فلسطين ولبنان المظلومين، ولقد حدث تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة ولبنان".