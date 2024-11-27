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عربي-دولي

شي: سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لوقف القتال في غزة

Lebanon 24
27-11-2024 | 01:12
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في إنهاء القتال في قطاع غزة.

وقال شي جين بينغ في رسالة تهنئة إلى اجتماع الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للسلام: "الأولوية القصوى هي التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ووقف إطلاق النار المبكر والحرب، والانفراج في المنطقة"
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وأشار إلى أن الحل الأساسي للقضية الفلسطينية هو تنفيذ خطة "دولتين لشعبين"، وتعزيز التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذات السيادة الكاملة. .

وشدد على أن بكين تدعم بقوة جعل فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، فضلا عن عقد مؤتمر سلام دولي أكبر وأكثر موثوقية وفعالية.

وأكد الرئيس الصيني أن"الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للعمل بشكل مشترك على وقف الأعمال العدائية (القتال) وعمليات القتل ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتنظيم أعمال المساعدات الإنسانية لشعب غزة".

كما لفت إلى أن الصين ستواصل تعزيز عودة القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح لتنفيذ خطة "دولتين لشعبين"، وتحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة في وقت مبكر.
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