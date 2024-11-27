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غوتيريش يرحّب بوقف النار في لبنان

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:40
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل.
وأوضح مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان، أن غوتيريش يتابع التطورات عن كثب.
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وأضاف البيان أن غوتيريش أعرب عن أمله أن ينهي الاتفاق أعمال العنف والألم والدمار التي يعانيها شعبا البلدين.
ودعا غوتيريش الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق بالكامل.
وأشار إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" والمنسق الخاص الأممي في لبنان على استعداد لدعم تنفيذ الاتفاق.
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