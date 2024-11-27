بعد وقف إطلاق النار في لبنان.. حماس: جاهزون لاتفاق في غزة

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أكد مصدر قيادي في حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن الحركة الفلسطينية "جاهزة" لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في قطاع غزة، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.وقال القيادي، الذي طلب عدم كشف اسمه لوكالة "فرانس برس"، إن وقف إطلاق النار في لبنان "انتصار وانجاز كبير للمقاومة".وشدد القيادي في حماس على أن الحركة "أبلغت الوسطاء في مصر وقطر وتركيا أن حماس جاهزة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة جادة لتبادل الأسرى، إذا التزمت إسرائيل".