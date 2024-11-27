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عربي-دولي

حماس: المشكلة كانت دائما تهرب نتنياهو من اتفاق في غزة

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:52
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قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، الأربعاء، إن الحركة "تقدر" حق لبنان في التوصل إلى اتفاق يحمي شعبه، وتأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة.

وأضاف لـ"رويترز": "حماس أبدت مرونة عالية للتوصل إلى اتفاق ولا زالت عند موقفها بالحرص على التوصل لاتفاق ينهي الحرب على غزة".
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لكن أبو زهري أكد: "المشكلة دوما كانت في تهرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو من التوصل إلى اتفاق".
 
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