رصد قاعدة نووية أميركية مخفية تحت جليد غرينلاند

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اكتشف أحد علماء وكالة ناسا قاعدة عسكرية تعود إلى فترة الحرب الباردة، مدفونة في أعماق الغطاء الجليدي في غرينلاند.وبينما كان تشاد غرين، عالم الغلاف الجليدي في مختبر الدفع النفاث (JPL)، يحلق بطائرته فوق النهر الجليدي الهائل، التقط الرادار بشكل غير متوقع وجود هياكل مدفونة تحت الجليد.وكانت الصور السابقة لمعسكر Century (قاعدة عسكرية أميركية تم بناؤها في عام 1959 في غرينلاند خلال فترة الحرب الباردة) تُظهر فقط "بقعة صغيرة"، لكن الخريطة الجديدة كشفت عن تفاصيل ثلاثية الأبعاد تتوافق مع تصميم القاعدة.ورُصد المعسكر على بعد حوالي 150 ميلا (241.4 كم) شرق قاعدة Pituffik الفضائية في شمال غرينلاند.