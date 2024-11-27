Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الألمانية تعلق على وقف إطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:35
A-
A+

Doc-P-1284702-638683072623033445.jpg
Doc-P-1284702-638683072623033445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بأنه "بارقة أمل للمنطقة بأسرها".
واعتبرت بيربوك في بيان، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نجاح للدبلوماسية.
Advertisement
وأضافت أن مئات الآلاف من الأطفال والنساء والأسر في لبنان وعشرات الآلاف في شمال إسرائيل يمكنهم الآن أن يشعروا بالأمل.
وشددت على أن وقف إطلاق النار هذا أظهر ما هو ممكن من خلال الوسائل الدبلوماسية.
وأكدت أن ألمانيا تدعم الجيش اللبناني الذي يتولى مهمة السيطرة الكاملة على منطقة جنوب نهر الليطاني وضمان الاستقرار على الحدود.
وذكرت أن الشعب اللبناني يحتاج الآن إلى القوة للتغلب على الجمود السياسي والاقتصادي في البلاد.
كما أشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة أيضاً. (الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2024-11-27
10:40 | 2024-11-27
10:34 | 2024-11-27
10:30 | 2024-11-27
10:25 | 2024-11-27
10:12 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24