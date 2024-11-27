الخارجية الألمانية تعلق على وقف إطلاق النار في لبنان

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وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بأنه "بارقة أمل للمنطقة بأسرها".واعتبرت بيربوك في بيان، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نجاح للدبلوماسية.وأضافت أن مئات الآلاف من الأطفال والنساء والأسر في لبنان وعشرات الآلاف في شمال إسرائيل يمكنهم الآن أن يشعروا بالأمل.وشددت على أن وقف إطلاق النار هذا أظهر ما هو ممكن من خلال الوسائل الدبلوماسية.وأكدت أن ألمانيا تدعم الجيش اللبناني الذي يتولى مهمة السيطرة الكاملة على منطقة جنوب نهر الليطاني وضمان الاستقرار على الحدود.وذكرت أن الشعب اللبناني يحتاج الآن إلى القوة للتغلب على الجمود السياسي والاقتصادي في البلاد.كما أشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة أيضاً. (الاناضول)