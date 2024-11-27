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الرئاسة الفلسطينية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
27-11-2024 | 06:16
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رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، ودعت إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في وقف العنف وعدم الاستقرار اللذين تعانيهما المنطقة جراء السياسات الإسرائيلية التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل.
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وشدد البيان على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع ومنع تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، وتمكين دولة فلسطين من مسؤولياتها كاملة هناك.
وعبر الرئيس محمود عباس، عن دعم فلسطين الكامل، لاستقرار لبنان الشقيق وأمنه، وضمان إعمار ما دمرته الحرب، متمنيا للشعب اللبناني الشقيق دوام التقدم والاستقرار.
(روسيا اليوم)
 
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