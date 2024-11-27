إرتفاع سندات إسرائيل الدولارية بعد وقف إطلاق النار في لبنان

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ارتفعت سندات إسرائيل السيادية المقومة بالدولار 0.8 سنتا، بعد دخول وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وتل أبيب حيّز التنفيذ.وحققت السندات اللبنانية مكاسب أصغر، إذ أضافت نحو 0.3 سنت، مع عرضها عند مستويات متدنية للغاية تبلغ نحو 9.4 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى في عامين وفقا لبيانات "تريدويب". (سكاي نيوز)