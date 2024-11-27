Advertisement

إقتصاد

إرتفاع سندات إسرائيل الدولارية بعد وقف إطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
27-11-2024 | 07:12
A-
A+
Doc-P-1284758-638683138125002482.jpg
Doc-P-1284758-638683138125002482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت سندات إسرائيل السيادية المقومة بالدولار 0.8 سنتا، بعد دخول وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وتل أبيب حيّز التنفيذ.

وحققت السندات اللبنانية مكاسب أصغر، إذ أضافت نحو 0.3 سنت، مع عرضها عند مستويات متدنية للغاية تبلغ نحو 9.4 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى في عامين وفقا لبيانات "تريدويب". (سكاي نيوز)
Advertisement


إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2024-11-27
10:40 | 2024-11-27
10:34 | 2024-11-27
10:30 | 2024-11-27
10:25 | 2024-11-27
10:12 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24