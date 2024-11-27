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عربي-دولي

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتأمل عودة آمنة للنازحين إلى منازلهم

Lebanon 24
27-11-2024 | 07:22
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أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء عن ترحيب الرياض بوقف إطلاق النار في لبنان، مثمنة جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.
وأضافت الوزراة في بيانها:" نأمل أن يقود تنفيذ وقف إطلق النار إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان، وعودة النازحين إلى منازلهم بأمان".
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هذا ولقي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" المعلن أمس الثلاثاء ترحيبا واسعا على الصعيدين العربي والدولي، واعتبرته الأطراف فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. (روسيا اليوم)
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