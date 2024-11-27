السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتأمل عودة آمنة للنازحين إلى منازلهم

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أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء عن ترحيب الرياض بوقف إطلاق النار في لبنان، مثمنة جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.وأضافت الوزراة في بيانها:" نأمل أن يقود تنفيذ وقف إطلق النار إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان، وعودة النازحين إلى منازلهم بأمان".هذا ولقي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" المعلن أمس الثلاثاء ترحيبا واسعا على الصعيدين العربي والدولي، واعتبرته الأطراف فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. (روسيا اليوم)