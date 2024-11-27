في قضية الشرق الأوسط.. هل سيتبع ترامب حدسه أم مستشاريه المتشددين؟

Advertisement

وبحسب الموقع، "ثانيا، جاريد كوشنر، المعروف بمبادرته "صفقة القرن" في الشرق الأوسط، غائب بشكل ملحوظ عن القائمة وقد أخبر وسائل الإعلام أنه ينوي التركيز على مصالحه التجارية. ومع ذلك، في عائلة ترامب، كان الخط الفاصل بين الأعمال والحكومة غير واضح دائمًا، لذلك قد نراه يعود في دور رسمي أو شبه رسمي، خاصة وأن المبادرة المتجددة للفلسطينيين من المرجح أن تنطوي على هدف السلام الاقتصادي، وليس السياسي. قد تظهر خطته السابقة مرة أخرى، فنظرًا لرفض إسرائيل الحالي لحل الدولتين، فإن خطة كوشنر ستكون الحل الوحيد المتاح".وتابع الموقع: "على مستوى أدنى، من المتوقع أن يكون برايان هوك هو الرجل الرئيسي في التعامل مع إيران كما كان خلال معظم إدارة ترامب السابقة، وقد ينضم جويل رايبورن إلى وزارة الخارجية أو، على الأرجح، مجلس الأمن القومي، ليحل محل بريت ماكغورك كمنسق للشرق الأوسط. استقال ماكغورك من مجلس الأمن القومي خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خطة الأخير للانسحاب من سوريا، مما يجعل عودته غير مرجحة، وإن لم تكن مستحيلة إذا أراد مستشار الأمن القومي الجديد، النائب مايك والتز، الحفاظ على بعض الاستمرارية في طاقم مجلس الأمن القومي".وبحسب الموقع، "ثالثًا، تم التوصل إلى معاهدة ثنائية مع المملكة العربية السعودية من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، والآن الأمر متروك لترامب لإيقافها. وفي حين أن التصديق قد لا يزال يواجه تحديات بسبب المعارضة الديمقراطية، فإن هذه العقبة أصبحت أقل بكثير الآن، خاصة إذا دعمتها إسرائيل. وفي عهد ترامب، أصبحت فرصة ضمان تنازلات بشأن الطاقة النووية أكثر ترجيحًا أيضًا. وقد يعتمد دعم إسرائيل للمعاهدة على كيفية متابعة ولي العهد محمد بن سلمان لخطابه القوي حول الإبادة الجماعية في قمة الرياض هذا الشهر، وسيكون كوشنر الوسيط الواضح".وتابع الموقع: "رابعا، هناك مسألة إيران. فقد كانت طهران حذرة، حتى أنها استجابت بشكل إيجابي لرسالة بايدن السرية التي حذر فيها من مؤامرة اغتيال ضد ترامب. وتشير القيادة الإيرانية إلى رغبتها في الحد من خطر الحرب مع الولايات المتحدة، وخاصة مع التزام ترامب المتجدد بـ "أقصى قدر من الضغط". والسؤال الرئيسي للولايات المتحدة هو ما إذا كان ترامب سيجعل الحرب مع إيران أكثر احتمالية، إما من خلال منح إسرائيل تفويضًا مطلقًا، أو خلق الانطباع بأنها فعلت ذلك. لا يبدو أن ترامب يسعى إلى الحرب، وإذا كان يعتقد أنه يمكنه إبرام اتفاق نووي مع إيران، فمن المرجح أن يسعى إلى ذلك. وعلى الرغم من اغتيال ترامب للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي، في عام 2020، فمن المرجح أن تكون إيران منفتحة على المفاوضات معه".وأضاف الموقع: "خامسا، هناك مسألة ما إذا كان ترامب سيحمي إرثه المتمثل في التفاوض على الانسحاب من أفغانستان ومتابعة صفقة إدارة بايدن مع العراق لإعادة القوات الأميركية إلى الوطن من العراق ومن سوريا أيضًا على الأرجح. وهذا يتطلب منه الحفاظ على شكل من أشكال الدبلوماسية مع طالبان، ما لم يدفع مستشاروه نحو سياسة أكثر إكراهًا، ربما تشمل الضربات العسكرية. وإذا تبنت إدارة ترامب موقفًا متشددًا تجاه إيران، فقد تواجه القوات الأميركية في العراق وسوريا استهدافًا متزايدًا من قبل الفصائل المتحالفة مع إيران، مما قد يؤدي إلى الضغط من أجل استجابة عسكرية قوية وقد يؤدي إلى إشعال فتيل دورة متصاعدة من العنف. من ناحية أخرى، قد تتبنى إيران نهجًا أكثر حذرًا".وأضاف الموقع: "سادساً، عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب. فحتى الإسرائيليون يخشون أن يحيد ترامب عن التوقعات التي وضعها إذا اعتقد أن ذلك يعود عليه بالنفع. وأخيرا، يتعين علينا أن ننظر إلى التداعيات الداخلية بطريقتين: أولا، قمع الاحتجاجات ضد السياسة الإسرائيلية، وثانيا، احتمال وقوع هجوم إرهابي على الولايات المتحدة ردا على دعمها لإسرائيل. وقد يؤدي هذا إلى إعادة إشعال فتيل الإسلاموفوبيا في الداخل والتدخل في الشرق الأوسط. إن الاتجاه الذي ستتخذه إدارة ترامب في نهاية المطاف في الشرق الأوسط سوف يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان يتبع غرائزه نحو الانسحاب، وخاصة عسكريا، والوعود التي قطعها خلال حملاته، أو يستمع إلى مستشاريه الأكثر تشددا".وختم الموقع: "في الواقع، من المرجح أن تمزج سياساته في الشرق الأوسط بين عناصر التدخل وضبط النفس".