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عربي-دولي

روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
27-11-2024 | 08:50
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس وصول طائرة تابعة لها إلى مصر محملة بـ28 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، تشمل الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسليم المساعدات إلى الهلال الأحمر المصري ليتولى نقلها إلى قطاع غزة.
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ولفتت الوزارة إلى أنها أرسلت بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 827 طنا من المواد الغذائية، والأدوية والملابس ومولدات الكهرباء وغيرها من الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
(روسيا اليوم)
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