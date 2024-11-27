بالأسماء... إطلاق سراح 3 أميركيين محتجزين في الصين

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح ثلاثة مواطنين أميركيين كانوا مسجونين منذ سنوات في الصين.



وذكر البيت الأبيض أن الثلاثة المفرج عنهم هم مارك سويدان وكاي لي وجون ليونج. (روسيا اليوم)

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