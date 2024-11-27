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عربي-دولي

بالأسماء... إطلاق سراح 3 أميركيين محتجزين في الصين

Lebanon 24
27-11-2024 | 10:30
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أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح ثلاثة مواطنين أميركيين كانوا مسجونين منذ سنوات في الصين.

وذكر البيت الأبيض أن الثلاثة المفرج عنهم هم مارك سويدان وكاي لي وجون ليونج. (روسيا اليوم)
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أميركا

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