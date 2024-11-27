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عربي-دولي

جريمة مروعة تهزّ دولة عربية.. أستاذ جامعي أفرغ الرصاص برأس زميلته وفيديو يوثق

Lebanon 24
27-11-2024 | 10:03
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 انشغل العراقيون بجريمة مروعة ذهبت ضحيتها بالموظفة سارة العبودي في كلية التربية بجامعة البصرة في العراق.

فقد وثقت كاميرات المراقبة إقدام زميلها ضرغام التميمي على إفراغ رصاص مسدسه في جسدها بإحدى المناطق النائية في أبو الخصيب.

وظهر الجاني بداية يتحدث إلى العبودي، بالقرب من سيارته التي ركنها في المكان، قبل أن يحتد النقاش على ما يبدو ويشهر سلاحه نحوها.
 
 
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وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني اليوم الأربعاء، أن "خال أولاده ارتكب تلك الجريمة"، إلا أنه شدد على أن"القانون والعدالة فوق الجميع"، بحسب ما أوضح تسجيل صوتي نسب إليه.


كما أشار إلى أن القوات الأمنية تابعت القضية، وتمكنت من القبض على الجاني بعد أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة.

أتت تلك التصريحات بعدما عثر عناصر الأمن على جثة امرأة مقتولة في إحدى مناطق أبو الخصيب، تعمل موظفة في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. (العربية)
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