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وزير إسرائيلي عن حرب غزة: "لا يزال أمامنا الكثير لنفعله"

Lebanon 24
27-11-2024 | 11:31
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أعلن وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر،اليوم الأربعاء، أنّه "لن تشكل غزة تهديدا لدولة إسرائيل مرة أخرى. سنحقق نصرا حاسما هناك. لبنان مختلف".

أضاف: "هل نحن في بداية النهاية (للحرب على غزة)؟ بالتأكيد لا. لا يزال أمامنا الكثير لنفعله". (سكاي نيوز) 
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إسرائيل

وزير الزراعة الإسرائيلي

آفي ديختر

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