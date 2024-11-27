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عربي-دولي

"خائن للثقة".. هذا ما قاله لابيد لرئيس الأركان الإسرائيلي

Lebanon 24
27-11-2024 | 12:17
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وجّه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للكنيست كلام إلى رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتس هاليفي، قائلاً: "إذا كان رئيس الأركان هرتسي هاليفي يعلم بإمكانية عقد صفقة أسرى ولم يقل ذلك بصوت عال فسيكون في تلك الحالة خائنا للثقة التي مُنِحها".
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وأضاف: "هذا من واجبكم تجاه المقاتلين وواجبكم تجاه المواطنين وواجبكم تجاه القانون". (روسيا اليوم) 
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