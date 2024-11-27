Advertisement

عربي-دولي

وفد أمني مصري إلى إسرائيل.. ما السبب؟

Lebanon 24
27-11-2024 | 13:46
A-
A+
Doc-P-1284923-638683373322056994.jpeg
Doc-P-1284923-638683373322056994.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مصدرين أمنين مصريين، اليوم الأربعاء، أن "وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل غدا الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز". 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"واشنطن بوست" عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: جيشنا قد يكثّف حملته في غزة بعدما تحرر من القتال في الشمال
lebanon 24
28/11/2024 00:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد أمني مصري سيزور إسرائيل خلال الساعات المقبلة لدفع مفاوضات غزة (الحدث)
lebanon 24
28/11/2024 00:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: إسرائيل فرضت قيودا صارمة في ما يتعلق بالمواد الغذائية التي تدخل إلى قطاع غزة
lebanon 24
28/11/2024 00:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير إسرائيلي عن حرب غزة: "لا يزال أمامنا الكثير لنفعله"
lebanon 24
28/11/2024 00:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

غزة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:41 | 2024-11-27
16:24 | 2024-11-27
16:13 | 2024-11-27
16:00 | 2024-11-27
15:28 | 2024-11-27
15:00 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24