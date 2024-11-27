وفد أمني مصري إلى إسرائيل.. ما السبب؟

كشف مصدرين أمنين مصريين، اليوم الأربعاء، أن "وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل غدا الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".



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