"باطلة قانونياً".. إسرائيل ترفض أوامر الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في بيان له، أن "دولة إسرائيل ترفض بشكل قاطع سلطة المحكمة الجنائية الدولية (ICC) وشرعية أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت"، معتبرةً أنّ "هذه القرارات "باطلة قانونياً، وغير قائمة على أي أساس واقعي أو قانوني."وأكد البيان، أن "الاستئناف المقدم يتضمن توثيقًا تفصيلياً، يوضح عدم قانونية قرارات المحكمة، ويكشف افتقارها إلى أي أساس واقعي أو قانوني، معتبرة أن هذه القرارات تمثل تحيزاً سياسياً واضحاً ضد إسرائيل."وأشار إلى أن "رفض المحكمة للاستئناف الإسرائيلي، سيعزز من قناعة أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم ،بأن الجنائية الدولية منحازة ضد إسرائيل، ما يدعم الجهود الدبلوماسية والإجراءات السياسية لمواجهة المحكمة دولياً". (الحرة)