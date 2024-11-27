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عربي-دولي

روسيا تعليقاً على "وقف إطلاق النار": نظرتنا إيجابية

Lebanon 24
27-11-2024 | 14:12
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن "نظرتنا إيجابية إلى أي اتفاقات محتملة أو مبرمة من شأنها أن توقف دوامة العنف وتوقف إراقة الدماء في لبنان وتمنع المزيد من التوسع في الأعمال العدائية. لكن يجب أن تكون تلك الاتفاقات فعالة حقا".
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وأكدت في مؤتمر صحفي، أنه "لا بد من أجل استقرار الوضع في الشرق الأوسط من إيجاد حل شامل وعادل يوازن بين مصالح جميع الأطراف".
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