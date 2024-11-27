Advertisement

عربي-دولي

في نيوزيلندا.. سيارة شرطة تصدم رئيس الوزراء ووزيرة المالية

Lebanon 24
27-11-2024 | 23:11
A-
A+
Doc-P-1285018-638683712829699905.jpg
Doc-P-1285018-638683712829699905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اصطدمت سيارة شرطة بالجزء الخلفي لسيارة ليموزين رسمية كانت تقل رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوسون، ووزيرة المالية نيكولا ويليس، في العاصمة ولينغتون، وفقا لما ذكره مسؤولون يوم الخميس.

وقع الحادث، الذي وصف بـ"البسيط" بعد ظهر الأربعاء على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار في ولينغتون التي تحتضن مقر البرلمان النيوزيلندي.
Advertisement

ولم تُسجل أي إصابات نتيجة الحادث، بحسب الأسوشيتد برس.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الاصطدام.

وقالت إدارة الشؤون الداخلية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة المركبات الرسمية، إن الجزء الخلفي من الليموزين تعرض لأضرار.

 وأفاد لوسون للصحفيين في أوكلاند، اليوم الخميس، بأن الحادث كان "صدمة بسيطة" ولكنه "بخير".

وأضاف رئيس الوزراء النيوزيلندي أنه لا يعلم ما إذا كانت السيارة ستُعتبر تالفة بالكامل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:45 | 2024-11-28
03:35 | 2024-11-28
03:35 | 2024-11-28
03:30 | 2024-11-28
03:09 | 2024-11-28
02:31 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24