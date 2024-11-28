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الحصبة تنتشر في اليمن.. وعدد الوفيات يرتفع

Lebanon 24
28-11-2024 | 00:48
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن رصد 280 وفاة بمرض الحصبة في اليمن، وذلك منذ مطلع عام 2024 الذي يوشك على نهايته.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، إن "البلاد تواجه تفشيا للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك فيروس شلل الأطفال، والإسهال المائي الحاد والكوليرا والحصبة والدفتيريا والملاريا وحمى الضنك".
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وأضاف المكتب، في بيان، أنه "منذ بداية العام الجاري، تم الإبلاغ عن 33 ألف حالة يُشتبه في إصابتها بالحصبة، مع 280 وفاة بسبب المرض نفسه"؛ موضحاً أن ذلك يأتي "مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن، حيث تكافح قرابة نصف الأسر الآن للحصول على ما يكفي من الغذاء". (العربية)
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