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بايدن يستعد لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

Lebanon 24
28-11-2024 | 01:01
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كشف مسؤولان أميركيان يوم الأربعاء أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا، في مسعى إلى تعزيز نظام كييف قبل مغادرة منصبه.

  
ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول وصفته بـ "المطلع"، "تخطط إدارة بايدن لتوفير مجموعة متنوعة من الأسلحة المضادة للدبابات من المخزونات الأميركية لصد القوات الروسية المتقدمة، بما في ذلك الألغام الأرضية والطائرات المسيرة وصواريخ ستينغر والذخيرة لأنظمة الصواريخ المدفعية العالية الحركة هيمارس".
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ومن المتوقع أيضا أن "تتضمن المساعدات العسكرية ذخائر عنقودية، توجد عادة في صواريخ النظام الموجه (GMLRS) التي تطلقها قاذفات هيمارس"، وفقا لما نقلته الوكالة. (روسيا اليوم)
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