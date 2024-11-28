بعدما اتهمه بـ "التآمر" ضده وهدده بالسجن مدى الحياة.. ترامب يتناول العشاء مع زوكربيرغ

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قام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتناول العشاء مساء أمس الأربعاء مع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في نادي مار إيه لاغو الذي يملكه ترامب في ولاية فلوريدا، حيث جمع بين مؤسس فيسبوك والرئيس السابق الذي كان ممنوعا من استخدام شبكة التواصل الاجتماعي تلك.وقال ستيفن ميلر، الذي تم تعيينه نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض في ولاية ترامب الثانية، إن زوكربيرغ يريد، مثل غيره من قادة الأعمال الآخرين، دعم خطط ترامب الاقتصادية، ويسعى إلى تغيير النظرة إلى شركته بعد علاقة متوترة مع ترامب.وأضاف ميلر، في مقابلة على قناة فوكس نيوز حول الاجتماع: "من الواضح أن مارك لديه مصالحه الخاصة، ولديه شركته الخاصة ولديه جدول أعماله الخاص، لكنه أوضح أنه يريد دعم التجديد الوطني لأميركا تحت قيادة ترامب".وأكد متحدث باسم ميتا أن زوكربيرغ وترامب التقيا أمس الأربعاء، قائلا إنه دُعي لتناول العشاء مع الرئيس المنتخب وأعضاء آخرين من فريقه للحديث عن الإدارة القادمة.وقال متحدث باسم شركة "ميتا" لشبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية "إنه وقت مهم لمستقبل الابتكار الأميركي. كان مارك ممتنًا للدعوة للانضمام إلى الرئيس ترامب لتناول العشاء والفرصة للقاء أعضاء فريقه حول الإدارة القادمة".وكانت بوليتيكو أول من أفاد بأن زوكربيرغ شوهد في مار إيه لاغو. لم يكن معروفًا على الفور ما ناقشه الاثنان.يشار إلى أن زوكربيرغ كان على اتصال بترامب في الأشهر التي سبقت الانتخابات، وفقًا لتقرير نيويورك تايمز.وبعد محاولة اغتيال ترامب في تموز ، أخبر زوكربيرغ شبكة بلومبرغ أن وقوف ترامب مرة أخرى وضرب قبضته في الهواء كان "أحد أكثر الأشياء قسوة التي رأيتها في حياتي".وفي كتاب صدر هذا الصيف، اتهم ترامب رئيس ميتا بـ "التآمر" ضده وهدد زوكربيرغ بـ "السجن مدى الحياة" إذا فعل "أي شيء غير قانوني" أثناء الانتخابات.(سكاي نيوز)