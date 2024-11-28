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عربي-دولي

إدارة بايدن تنتقد نسب الفضل لترامب في هدنة لبنان

Lebanon 24
28-11-2024 | 02:01
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انتقد جايك سوليفان مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن المنتهية ولايته، اليوم الأربعاء، ادعاء فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، أن الأخير كان سبباً في اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، إن إدارة دونالد ترامب القادمة تنسب الفضل إلى نفسها في التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
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وبحسب مقابلة تلفزيونية قال المستشار سوليفان: "أود فقط أن أشير إلى أنك تعلم أنك فعلت شيئًا جيداً حقاً عندما ينسب الآخرون الفضل إليه".

تأتي هذه التعليقات بعد أن قال النائب مايك والتز، الذي اختاره ترامب لشغل منصب مستشاره للأمن القومي، في منشور على منصة "إكس" إن رئيسه هو السبب في توصل الجانبين إلى الاتفاق الذي طال انتظاره.

وأشار والتز إلى أن "الجميع يأتون إلى الطاولة بسبب الرئيس ترامب".

يقول سوليفان إن الاتفاق تم التوصل إليه لأن إسرائيل حققت أهدافها العسكرية في لبنان ولم يعد أصحاب المصلحة في لبنان يريدون الحرب، كما ينسب الفضل إلى "الدبلوماسية الأميركية التي لا هوادة فيها" لبايدن والمستشار الكبير للبيت الأبيض آموس هوكشتاين.

كما أكد سوليفان أنه أطلع والتز على المفاوضات أثناء تطورها.
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