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الجيش الروسي يخترق الدفاعات الأوكرانية في قاطعة خاركوف

Lebanon 24
28-11-2024 | 02:14
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 قال الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو: "إن الجيش الروسي تمكن من اختراق دفاعات القوات الأوكرانية بالقرب من قرية فيشنفوي في مقاطعة خاركوف وبدأ بتحرير زيليوني غاي"، بحسب "روسيا اليوم".
 
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أضاف: "بفضل الأداء الناجح للقوات الروسية، بات من الممكن اختراق الخط الدفاعي للتشكيلات المسلحة الأوكرانية غرب قرية فيشنفوي والبدء في إجراءات تحرير المركز السكني زيليوني غاي".

ووفقا له، "باتت حوالى 8 هكتارات من الأراضي في منطقة الحدود الإدارية لجمهورية لوغانسك الشعبية في محيط ستيلماخوفكا، تحت سيطرة القوات الروسية".

وأشار إلى أن "مجموعات الاقتحام الروسية تمكنت من عبور نهر أوسكول في مقاطعة خاركوف". 

ختم: "استغلت مجموعات الاقتحام الروسية، الضعف الذي أصاب المواقع الأوكرانية على خط التماس القتالي، وقامت بتنفيذ عملية عبور للنهر المذكور وبتشكيل موقع محصن على الضفة الغربية (اليمنى) لنهر أوسكول. وفي الوقت الحالي، بدأت عملية تحرير المركز السكني دفوريشنايا، الأمر الذي أدى بدوره إلى تكثيف الأعمال القتالية في المنطقة".
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