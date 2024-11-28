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صحة

بشرى إلى مرضى السرطان.. هذا ما توصّل إليه أحد المراكز الروسية

Lebanon 24
28-11-2024 | 02:31
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توقع رئيس مركز "غاماليا" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينسبورغ أن يتم استلام التصاريح الرسمية باستخدام لقاح السرطان الذي يعمل المركز على تطويره، في كانون الثاني 2025.
 
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وأكد غينسبورغ في تصريح لوكالة ريا "نوفوستي" أن "كل لقاح سيتم تصنيعه بشكل فردي، لذلك لا يُخطط لإجراء تجارب سريرية على نطاق واسع".

وكان مركز "غاماليا" الروسي قد أشار في وقت سابق إلى أنه يعمل على تطوير لقاح ثوري للسرطان، وأشار مدير المركز، ألكسندر غينتسبورغ في حزيران الماضي إلى أن "اللقاح مخصص للأشخاص الذين يعانون بالفعل من السرطان، ويطلق على هذا الدواء اسم اللقاح لأنه مصمم لتنشيط جهاز المناعة، وبفضله ستتمكن الخلايا الليمفاوية في الجسم من التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها". وذكر أن التجارب السريرية على اللقاح ستبدأ بحلول منتصف العام القادم.

وأشار غينسبورغ إلى أن اللقاح يتم تطويره بمساعدة الذكاء الاصطناعي الذي سيقوم بتحليل خصائص الورم وإنتاج تصميم لهذا اللقاح وبناء على ذلك، سيقوم الخبراء بصناعته خلال أسبوع". (روسيا اليوم)

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