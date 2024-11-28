خاركيف.. الجيش الروسي يخترق دفاعات أوكرانيا ويعبر نهر أوسكال

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تمكن الجيش الروسي مؤخرا من عبور نهر أوسكال واخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف في مؤشر جديد على تدهور وضع القوات الأوكرانية في جبهات القتال، رغم حصولها على الإذن باستخدام الأسلحة الأميركية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية.فقد قال الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو، إن الجيش الروسي تمكن من اختراق دفاعات القوات الأوكرانية بالقرب من قرية فيشنفوي في مقاطعة خاركوف (خاركيف بالأوكرانية)، وبدأ بتحرير زيليوني غاي، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.وأضاف الخبير: "بفضل الأداء الناجح للقوات الروسية، بات من الممكن اختراق الخط الدفاعي للتشكيلات المسلحة الأوكرانية غرب قرية فيشنفوي والبدء في إجراءات تحرير المركز السكني زيليوني غاي".ووفقا للخبير "باتت حوالي 8 هكتارات من الأراضي في منطقة الحدود الإدارية لجمهورية لوغانسك الشعبية في محيط ستيلماخوفكا، تحت سيطرة القوات الروسية".وأشار ماروتشكو، إلى أن مجموعات الاقتحام الروسية تمكنت من عبور نهر أوسكال في مقاطعة خاركبف.وقال: "استغلت مجموعات الاقتحام الروسية، الضعف الذي أصاب المواقع الأوكرانية على خط التماس القتالي، وقامت بتنفيذ عملية عبور للنهر المذكور وبتشكيل موقع محصن على الضفة الغربية (اليمنى) لنهر أوسكول (أوسكال). وفي الوقت الحالي، بدأت عملية تحرير المركز السكني دفوريشنايا، الأمر الذي أدى بدوره إلى تكثيف الأعمال القتالية في المنطقة".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تقاريرها الاستخباراتية أن القوات الروسية زادت من ضغوطها على بلدة كوبيانسك التي تعد مركزا للإمدادات والخدمات اللوجستية للقوات الأوكرانية.ويشار إلى أن مدينة كوبيانسك تقع على مسافة 116 كيلومترا عن مدينة خاركيف، على ضفاف نهر أوسكال وفيها عقدة سكك حديدية ضخمة، تعتبر الأكبر في المنطقة. (سكاي نيوز)