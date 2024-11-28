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عربي-دولي
انقطاع الكهرباء عن مليون شخص في أوكرانيا إثر هجمات روسية "هائلة"
Lebanon 24
28-11-2024
|
03:45
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قال مسؤولون محليون إن روسيا شنت هجمات "هائلة" على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، اليوم الخميس، تسببت في قطع التيار الكهربي عن مليون شخص على الأقل في 3 مناطق غرب البلاد.
وذكر حكام هذه المناطق الثلاث على تطبيق تلغرام للتراسل أن الهجمات قطعت التيار الكهربي عن 523 ألف مستهلك في منطقة لفيف ونحو 215 ألف مستهلك في منطقة فولين وأكثر من 280 ألف مستهلك في منطقة ريفني.
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وكان مسؤولون أوكرانيون قالوا في وقت سابق إن روسيا شنت، اليوم الخميس، "هجوما هائلا" باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة مستهدفة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مع تزايد المخاوف بشأن نوايا موسكو لتدمير قدرة توليد الطاقة في البلاد قبل حلول فصل الشتاء.
وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تتواصل الهجمات على منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا".
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